Розслідування Гаазького трибуналу проти росії: Малюська назвав наслідки для воєнних злочинців
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. Вже 42 країни підтримали розслідування Міжнародного кримінального суду в Гаазі щодо воєнних злочинів росії в Україні. Про це повідомив міністр юстиції Денис Малюська, інформує УНН.
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Як зазначив Малюська, в разі визнання Міжнародним кримінальним судом воєнних злочинів росії, причетних до них можуть затримати в будь-якій країні, яка визнає юрисдикцію цього суду.
Всі особи, які вчинили злочини проти людяності та геноцид, є потенційно особами, щодо яких вже ведеться розслідування, тому що 42 країни вже подали заяви і підтримали таке розслідування МКС. Ті особи, яких суд визнає винними, зрештою отримають покарання у вигляді, наприклад, тривалого позбавлення волі.
"Мені складно уявити цивілізовану європейську країну, яка б не затримала і не передала МКС якогось воєнного злочинця, наприклад, політичного чи військового керівника з росії. Такий вирок буде означати, що дипломатичний паспорт, скоріш за все, росіянам не допоможе, вони будуть ув’язнені на території будь-якої європейської або іншої країни, яка визнає юрисдикцію МКС, передані в Гаагу і отримають ув’язнення. Тобто це такий серйозний ризик, якого росіяни, очевидно, дуже бояться", — написав Малюська.
Нагадаємо
7 березня відбулося перше засідання Міжнародного кримінального суду у Гаазі у справі війни росії проти України.