Война России против Украины: сегодня состоится первое заседание суда в Гааге

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"Сегодня мы уже знаем, будет первый шаг сделан, чтобы в рамках международного сообщества давать правовую оценку военным преступлениям РФ. Есть несколько параллельных процессов, которые могут быть использованы как оценка преступлений России и ее руководства на территории Украины", — заявил нардеп.

Детали

Нардеп отметил, что военные преступления не имеют срока давности, и те, кто отдают преступные приказы, и те, кто их выполняет, будут объектами преследования на территории любой страны, которая ратифицировала Римский статут (а это почти все страны Европы и цивилизованного мира).

"Результат мы получим в течение нескольких месяцев, года, а то и нескольких лет, ведь это очень тщательная деятельность. Но мы получим результат в виде конкретных приговоров суда Международного уголовного суда в отношении военных преступников России", — отметил он.

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