Обнаружили незаконное изготовление фальсифицированного пива в Полтавской области

КИЕВ. 26 ноября. УНН. В ходе операции "Акциз-2016" было установлено, что на территории Полтавской области организована деятельность подпольной пивоварни, на которой из недоброкачественного сырья с целью дальнейшего сбыта производилось пиво. Об этом сообщил первый заместитель председателя в ГФСУ Сергей Билан на своей странице в Facebook, передает УНН.