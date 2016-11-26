Обнаружили незаконное изготовление фальсифицированного пива в Полтавской области
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. В ходе операции "Акциз-2016" было установлено, что на территории Полтавской области организована деятельность подпольной пивоварни, на которой из недоброкачественного сырья с целью дальнейшего сбыта производилось пиво. Об этом сообщил первый заместитель председателя в ГФСУ Сергей Билан на своей странице в Facebook, передает УНН.
"В результате проведенных пяти обысков по местам производства, хранения и продажи фальсификата было обнаружено и изъято почти 7,2 тысячи литров пива в кегах, 2,8 тонны солода, оборудование, использовалось в незаконной деятельности, а также документы и черновые записи , касающиеся производства и продажи фальсификата. Общая стоимость изъятого составляет более четырех миллионов гривен ", - сообщает С.Билан.
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Проводятся мероприятия по установлению полного круга лиц, причастных к незаконной деятельности.