Виявили незаконне виготовлення фальсифікованого пива на Полтавщині

КИЇВ. 26 листопада. УНН. В ході операції “Акциз-2016” було встановлено, що на території Полтавської області організована діяльність підпільної пивоварні, на якій з недоброякісної сировини з метою подальшого збуту вироблялося пиво. Про це повідомив перший заступник голови в ДФСУ Сергій Білан на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.