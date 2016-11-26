Виявили незаконне виготовлення фальсифікованого пива на Полтавщині
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. В ході операції “Акциз-2016” було встановлено, що на території Полтавської області організована діяльність підпільної пивоварні, на якій з недоброякісної сировини з метою подальшого збуту вироблялося пиво. Про це повідомив перший заступник голови в ДФСУ Сергій Білан на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“В результаті проведених п’яти обшуків за місцями виробництва, зберігання та продажу фальсифікату було виявлено та вилучено майже 7,2 тисячі літрів пива в кегах, 2,8 тонни солоду, обладнання, яке використовувалося в незаконній діяльності, а також документи і чорнові записи, що стосуються виробництва і продажу фальсифікату. Загальна вартість вилученого становить понад чотири мільйони гривень,” — повідомляє С.Білан.
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Наразі проводяться заходи щодо встановлення повного кола осіб, причетних до незаконної діяльності.