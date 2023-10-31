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Вывозил уклонистов в непризнанное Приднестровье: СБУ задержала в Одесской области организатора преступной схемы

Киев • УНН

 • 48016 просмотра

Киев. 31 октября. УНН. В Одесской области задержали рецидивиста, который «прорывал» границу с целью вывоза уклонистов в непризнанное Приднестровье. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает УНН.

Вывозил уклонистов в непризнанное Приднестровье: СБУ задержала в Одесской области организатора преступной схемы

Цитата

«СБУ задержала в Одесской области рецидивиста, который хотел «прорвать» границу и вывезти уклонистов к непризнанному Приднестровья», - сообщает СБУ.

Детали

Киберспециалисты службы безопасности совместно с Госпогранслужбой и Нацполицией нейтрализовали в Одесской области преступную схему и представителей группировки, которые имели отношение к вывозу за границу граждан призывного возраста.

«В результате спецоперации на «горячем» задержан организатор банды. Находясь за рулем собственного авто, он пытался «прорвать» госграницу и таким образом вывезти двух уклонистов к непризнанному Приднестровью’я», - говорится в сообщении.

Согласно данным следствия, за “услугу” по вывозу, злоумышленник получил от своих клиентов в общей сложности 7 тысяч американских долларов.

«Организатором группировки оказался киевлянин, ранее отбывавший наказание за наркоторговлю. К созданию канала нелегальной миграции он привлек двух сообщников – жителей так называемой ПМР», - информирует пресс-служба ведомства.

Для поиска уклонистов злоумышленники создали специализированный телеграмм-канал, который администрировали с территории непризнанного Приднестровья.

Фигуранты предлагали военнообязанных за деньги избежать мобилизации из-за бегства за границу, путем выезда в одну из европейских стран в обход контрольно-пропускных пунктов.

Для так называемого "перевалочного пункта" и места сбора "клиентов" организатор группировки использовал собственный частный дом на приграничные Одесчины.

Там они проходили инструктаж по времени и месту нелегального перехода через границу.

Во время обысков по местам пребывания организатора «схемы» выявлены: банковские карты, мобильные телефоны с доказательствами незаконной деятельности; а также наличные в иностранной валюте.

Сейчас задержанному сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 15 и ч. 2 ст. 332 Уголовного кодекса Украины (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины, совершенная по предварительному сговору группой лиц). Злоумышленникам грозит до 7 лет тюрьмы.

ЧИТАЙТЕ также: СБУ ликвидировала новые схемы уклонения от мобилизации: среди задержанных – Глава ТЦК и руководитель ВЛК

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