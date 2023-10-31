Вивозив ухилянтів до невизнаного Придністров'я: СБУ затримала в Одеській області організатора злочинної схеми

$41.400.00
45.840.00
ukru
Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
13 квітня, 16:43 • 15603 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 87290 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 162170 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 163339 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 132403 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 135704 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 87016 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 93754 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 99368 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 89934 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
3.4м/с
59%
Популярнi новини

"Монумент непокори": Трамп відкрив пам’ятник самому собі

13 квітня, 19:08 • 12305 перегляди

Захисники українського неба знищили понад пів тисячі ворожих цілей за тиждень

13 квітня, 19:11 • 12473 перегляди

В Одесі пролунали вибухи, містян закликають бути обережними

13 квітня, 19:17 • 12015 перегляди

У Києві та областях оголошено повітряну тривогу через загрозу балістичних ракет

13 квітня, 20:43 • 10519 перегляди

У Житомирі чоловік зірвався зі скелі та впав з 30-метрової висоти

23:51 • 10956 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 163327 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 228367 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 377163 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 313643 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 421428 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 10975 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 16303 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 33011 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 29680 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 132397 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

Вивозив ухилянтів до невизнаного Придністров'я: СБУ затримала в Одеській області організатора злочинної схеми

Київ • УНН

 • 48016 перегляди

КИЇВ. 31 жовтня. УНН. В Одеській області затримали рецидивіста, який «проривав» кордон з метою вивезення ухилянтів до невизнаного Придністров'я. Про це повідомляє пресслужба СБУ, передає УНН.

Вивозив ухилянтів до невизнаного Придністров'я: СБУ затримала в Одеській області організатора злочинної схеми

Цитата

«СБУ затримала на Одещині рецидивіста, який хотів «прорвати» кордон та вивезти ухилянтів до невизнаного Придністров’я», - повідомляє СБУ.

Деталі

Кіберфахівці Служби безпеки спільно з Держприкордонслужбою та Нацполіцією нейтралізували в Одеській області злочинну схему та представників угрупування, які мали відношення до вивезення за кордон громадян призовного віку.

«У результаті спецоперації на «гарячому» затримано організатора банди. Перебуваючи за кермом власного авто, він намагався «прорвати» держкордон і таким чином вивезти двох ухилянтів до невизнаного Придністров’я», - йдеться у повідомлені.

Згідно даних слідства, за “послугу” з вивезення, зловмисник отримав від своїх клієнтів загалом 7 тисяч американських доларів.

«Організатором угруповання виявився киянин, який раніше відбував покарання за наркоторгівлю. До створення каналу нелегальної міграції він залучив двох спільників – мешканців так званої ПМР», - інформує пресслужба відомства.

Для пошуку ухилянтів зловмисники створили спеціалізований Телеграм-канал, який адміністрували з території невизнаного Придністров’я.

Фігуранти пропонували військовозобов’язаним за гроші уникнути мобілізації через втечу за кордон, шляхом виїзду до однієї з європейських країн в обхід контрольно-пропускних пунктів.

Для так званого "перевалочного пункту" та місця збору "клієнтів" організатор угруповання використовував власний приватний будинок на прикордонні Одещини.

Там вони проходили інструктаж щодо часу та місця нелегального переходу через кордон.

Під час обшуків за місцями перебування організатора «схеми» виявлено: банківські картки, мобільні телефони із доказами незаконної діяльності; а також готівку в іноземній валюті.

Наразі затриманому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 15 та ч. 2 ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинене за попередньою змовою групою осіб). Зловмисникам загрожує до 7 років тюрми.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: СБУ ліквідувала нові схеми ухилення від мобілізації: серед затриманих – очільник ТЦК та керівниця ВЛК

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП
Brent
$64.55
Bitcoin
$84,563.40
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,247.72
Ethereum
$1,630.37