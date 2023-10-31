Вивозив ухилянтів до невизнаного Придністров'я: СБУ затримала в Одеській області організатора злочинної схеми

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«СБУ затримала на Одещині рецидивіста, який хотів «прорвати» кордон та вивезти ухилянтів до невизнаного Придністров’я», - повідомляє СБУ.

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Кіберфахівці Служби безпеки спільно з Держприкордонслужбою та Нацполіцією нейтралізували в Одеській області злочинну схему та представників угрупування, які мали відношення до вивезення за кордон громадян призовного віку.

«У результаті спецоперації на «гарячому» затримано організатора банди. Перебуваючи за кермом власного авто, він намагався «прорвати» держкордон і таким чином вивезти двох ухилянтів до невизнаного Придністров’я», - йдеться у повідомлені.

Згідно даних слідства, за “послугу” з вивезення, зловмисник отримав від своїх клієнтів загалом 7 тисяч американських доларів.

«Організатором угруповання виявився киянин, який раніше відбував покарання за наркоторгівлю. До створення каналу нелегальної міграції він залучив двох спільників – мешканців так званої ПМР», - інформує пресслужба відомства.

Для пошуку ухилянтів зловмисники створили спеціалізований Телеграм-канал, який адміністрували з території невизнаного Придністров’я.

Фігуранти пропонували військовозобов’язаним за гроші уникнути мобілізації через втечу за кордон, шляхом виїзду до однієї з європейських країн в обхід контрольно-пропускних пунктів.

Для так званого "перевалочного пункту" та місця збору "клієнтів" організатор угруповання використовував власний приватний будинок на прикордонні Одещини.

Там вони проходили інструктаж щодо часу та місця нелегального переходу через кордон.

Під час обшуків за місцями перебування організатора «схеми» виявлено: банківські картки, мобільні телефони із доказами незаконної діяльності; а також готівку в іноземній валюті.

Наразі затриманому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 15 та ч. 2 ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинене за попередньою змовою групою осіб). Зловмисникам загрожує до 7 років тюрми.

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