Вывоз в лес и забрал автомобиль: в Винницкой области мужчина требовал несуществующий долг

КИЕВ. 28 апреля. УНН. В Винницкой области сообщено о подозрении злоумышленнику, который вывез мужчину в лес, забрал автомобиль и требовал возвращению несуществующего долга в размере 10 тысяч долларов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Винницкой области.