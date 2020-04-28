Вывоз в лес и забрал автомобиль: в Винницкой области мужчина требовал несуществующий долг
Киев • УНН
КИЕВ. 28 апреля. УНН. В Винницкой области сообщено о подозрении злоумышленнику, который вывез мужчину в лес, забрал автомобиль и требовал возвращению несуществующего долга в размере 10 тысяч долларов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Винницкой области.
“... Сообщенно о подозрении правонарушителю, который требовал у винничанина вернуть ему несуществующий долг в размере 10 тыс. долларов США (по ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 189, ч. 2 ст. 289, ч. 1 ст. 357 УК Украины)”, — сказано в сообщении.
Следствием установлено, что группа лиц систематически требовала у винничанина несуществующий долг, подкрепляя требования угрозами расправой в случае невыплаты им 10 тыс. долларов США. В дальнейшем, чтобы ускорить получение средств, злоумышленник, вместе с сообщниками похитили потерпевшего, завезли в лес, угрожали физической расправой, отобрали ключи от автомобиля, документы, а затем — и сам автомобиль.
Имея такой “залог”, участники группы ожидали желаемые средства, однако, были уличены правоохранителями. Досудебное расследование продолжается. Сторона обвинения будет ходатайствовать о помещении его под стражу. Мероприятия по установлению остальных сообщников продолжаются.
Напомним, на Закарпатье сотрудники Службы безопасности Украины задержали организованную преступную группировку, участники которой подозреваются в причастности к совершению ряда тяжких преступлений.