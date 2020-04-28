Вивіз у ліс та забрав автомобіль: на Вінниччині чоловік вимагав неіснуючий борг
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. На Вінниччині повідомлено про підозру зловмиснику, який вивіз чоловіка у ліс, забрав автомобіль та вимагав поверненню неіснуючого боргу у розмірі 10 тисяч доларів. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу прокуратури Вінницької області.
“... Повідомлено про підозру правопорушнику, який вимагав у вінничанина. повернути йому неіснуючий борг в розмірі 10 тис. доларів США (за ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 189, ч. 2 ст. 289, ч. 1 ст. 357 КК України)”, — сказано у повідомленні.
Слідством встановлено, що група осіб систематично вимагала у вінничанина неіснуючий борг, підкріплюючи вимоги погрозами розправою в разі невиплати їм 10 тис. доларів США. У подальшому, аби прискорити одержання коштів, зловмисник, разом зі спільниками, викрали потерпілого, завезли до лісу, погрожували фізичною розправою, відібрали ключі від автомобіля, документи, а потім — і сам автомобіль.
Маючи таку “заставу”, учасники групи очікували на бажані кошти, однак, були викриті правоохоронцями. Досудове розслідування триває. Сторона обвинувачення клопотатиме про поміщення його під варту. Заходи щодо встановлення решти спільників тривають.
Нагадаємо, на Закарпатті співробітники Служби безпеки України затримали організоване злочинне угруповання, учасники якого підозрюються у причетності до скоєння низки тяжких злочинів.