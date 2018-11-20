Извержение вулкана в Гватемале: появились впечатляющие кадры

"В Гватемале вновь начал извергаться вулкан Фуэго. Из опасных районов эвакуированы порядка четырех тысяч человек. Сведений о пострадавших обнародовано не было", - сказано в сообщении.



Отмечалось, что вулкан выбрасывал столбы пепла на высоту до 7 километров, поток лавы из его жерла достиг длины в 3 километра. Вулкан высотой около 3,7 км входит в число самых активных на территории Гватемалы.



Его извержение в начале июня привело к гибели не менее 190 человек, еще более 230 пропали без вести. Сильнее всего от удара стихии тогда пострадали департаменты Эскуинтла, Чимальтенанго и Сакатепекес.



Напомним, вчера в Гватемале около двух тысяч жителей призвали эвакуироваться из-за извержения вулкана Фуэго.