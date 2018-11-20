Извержение вулкана в Гватемале: появились впечатляющие кадры
Киев • УНН
КИЕВ. 20 ноября. УНН. В Гватемале вновь начал извергаться вулкан Фуэго. Из опасных районов эвакуированы порядка четырех тысяч человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Еuronews.
"В Гватемале вновь начал извергаться вулкан Фуэго. Из опасных районов эвакуированы порядка четырех тысяч человек. Сведений о пострадавших обнародовано не было", - сказано в сообщении.
Отмечалось, что вулкан выбрасывал столбы пепла на высоту до 7 километров, поток лавы из его жерла достиг длины в 3 километра. Вулкан высотой около 3,7 км входит в число самых активных на территории Гватемалы.
Его извержение в начале июня привело к гибели не менее 190 человек, еще более 230 пропали без вести. Сильнее всего от удара стихии тогда пострадали департаменты Эскуинтла, Чимальтенанго и Сакатепекес.
Напомним, вчера в Гватемале около двух тысяч жителей призвали эвакуироваться из-за извержения вулкана Фуэго.