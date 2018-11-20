Виверження вулкана у Гватемалі: з'явилися вражаючі кадри

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КИЇВ. 20 листопада. УНН. У Гватемалі знову почав вивергатися вулкан Фуего. З небезпечних районів евакуйовано близько чотирьох тисяч чоловік. Про це повідомляє УНН з посиланням на Еuronews.

"У Гватемалі знову почав вивергатися вулкан Фуего. З небезпечних районів евакуйовано близько чотирьох тисяч чоловік. Відомостей про постраждалих оприлюднено не було", - сказано в повідомленні.

Зазначалося, що вулкан викидав стовпи попелу на висоту до 7 кілометрів, потік лави з його жерла досяг довжини в 3 кілометри. Вулкан заввишки близько 3,7 км входить в число найактивніших на території Гватемали.

Його виверження на початку червня призвело до загибелі не менше 190 осіб, ще понад 230 пропали без вісті. Найсильніше від удару стихії тоді постраждали департаменти Ескуінтла, Чімальтенанго і Сакатепекес.

Нагадаємо, вчора в Гватемалі близько двох тисяч жителів закликали евакуюватися через виверження вулкана Фуего.

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