Вице-президент Еврокомиссии в Украине будет говорить о макрофинансовой помощи
Киев • УНН
КИЕВ. 28 февраля. УНН. Вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис осуществляет визит в Украину в течение 28 февраля-2 марта. Как планируется, во время встречи с руководством Украины будет обсужден вопрос о макрофинансовой помощи. Об этом на брифинге в четверг сказала пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Екатерина Зеленко, передает корреспондент УНН.
"Визит вице-президента Европейской комиссии Валдиса Домбровскиса в Украине состоится в течение 28 февраля-2 марта этого года. Запланированы встречи с руководством Украины, на которых будет обсужден вопрос поддержки со стороны Евросоюза со стороны реализации реформ, в том числе в рамках выполнения 4-й программы макрофинансовой помощи", - сказала она.
По словам пресс-секретаря, будет возникать вопрос помощи ЕС пострадавшим от российской агрессии регионам Украины, в частности помощи Приазовью.
Вице-президент ЕК планирует осуществить визит в Бердянск с целью ознакомления с социально-экономической ситуацией в регионе, сказала Зеленко.
Напомним, вице-глава Европейской комиссии Валдис Домбровскис заявил, что Евросоюз продолжит поддерживать Украину как в политическом, так и в финансовом плане.