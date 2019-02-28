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Віце-президент Єврокомісії в Україні говоритиме про макрофінансову допомогу

Віце-президент Єврокомісії в Україні говоритиме про макрофінансову допомогу

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КИЇВ. 28 лютого. УНН. Віце-президент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс здійснює візит в Україну упродовж 28 лютого-2 березня. Як планується, під час зустрічі з керівництвом України буде обговорене питання щодо макрофінансової допомоги. Про це на брифінгу у четвер сказала речниця Міністерства закордонних справ України Катерина Зеленко, передає кореспондент УНН.

"Візит віце-президента Європейської комісії Валдіса Домбровскіса в Україну відбудеться протягом 28 лютого - 2 березня цього року. Заплановані зустрічі з керівництвом України, на яких буде обговорене питання підтримки з боку Євросоюзу з боку реалізації реформ, у тому числі в рамках виконання 4-ї програми макрофінансової допомоги", - сказала вона.

За словами речниці, поставатиме питання допомоги ЄС постраждалим від російської агресії регіонам України, зокрема допомоги Приазов'ю.

Віце-президент ЄК планує здійснити візит до м.Бердянськ з метою ознайомлення з соціально-економічною ситуацією в регіоні, сказала Зеленко.

Нагадаємо, віце-голова Європейської комісії Валдіс Домбровскіс заявляв, що Євросоюз продовжить підтримувати Україну як у політичному, так і у фінансовому плані.

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