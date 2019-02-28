Віце-президент Єврокомісії в Україні говоритиме про макрофінансову допомогу

КИЇВ. 28 лютого. УНН. Віце-президент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс здійснює візит в Україну упродовж 28 лютого-2 березня. Як планується, під час зустрічі з керівництвом України буде обговорене питання щодо макрофінансової допомоги. Про це на брифінгу у четвер сказала речниця Міністерства закордонних справ України Катерина Зеленко, передає кореспондент УНН.