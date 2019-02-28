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ЄС продовжить політично і фінансово підтримувати Україну - єврокомісар

ЄС продовжить політично і фінансово підтримувати Україну - єврокомісар

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 лютого. УНН. Європейський Союз продовжить підтримувати Україну як у політичному, так і у фінансовому плані. Про це заявив віце-голова Європейської комісії і єврокомісар з питань євро- і соціального діалогу Валдіс Домбровскіс під час виступу у КНУ імені Тараса Шевченка у Києві, передає УНН.

"ЄС як і раніше засуджує дії Росії, у тому числі недавні дії у районі Азовського моря. ЄС зберіг високий рівень економічних санкцій проти Росії. І ми будемо продовжувати підтримувати вас як політично, так і фінансово", - заявив Домбровскіс у Twitter.

Так, він нагадав, що цього року - п'ять років з дня початку агресії Росії на сході і її незаконної анексії Криму. "У XXI столітті не може бути місця для застосування сили для зміни кордонів суверенної країни", - зауважив віце-президент Єврокомісії.

При цьому він додав, що збройний конфлікт на території країни підриває довіру до економіки. "Підтримка ЄС допомогла пом'якшити цей ефект. У 2014-2019 роках Україна отримала 3,3 мільярда євро. Це найбільший обсяг такої допомоги, що надавався якій-небудь країні, яка не входить в ЄС", - зауважив віце-президент ЄК.

За його словами, люди часто говорять про те, що тісні зв'язки між ЄС і Україною принесуть користь Україні. "І це правда - доступ до міжнародних ринків, вільне переміщення робочої сили, стабільність і мир. Але в рівній мірі вірно і те, що ці тісні зв'язки принесуть користь ЄС", - додав Домбровскіс.

Він вказав, що Україна є партнером ЄС не лише у торгівлі, а й з широкого кола питань. "Україна також є важливим партнером в сфері безпеки. У нинішніх умовах ЄС потребує сильних партнерів. Міжнародна система правил і права перебуває під загрозою з багатьох сторін", - наголосив єврочиновник.

Окрім того, він згадав і про п'яту річницю Майдану і вказав, що університет імені Тараса Шевченка - чи не краще місце для відзначення цього. "Коли ми говоримо про Майдан, ми говоримо про жертви, ми говоримо про любов до своєї країни і говоримо про свободу", - зазначив він.

Нагадаємо, 28 лютого віце-президент ЄК з питань євро- і соціального діалогу, відповідальний за фінансову стабільність, фінансові послуги та Союз ринків капіталу Валдіс Домбровскіс розпочав свій дводенний візит в Україну. Після початку візиту він вшанував пам’ять Героїв Небесної сотні у центрі Києва.

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