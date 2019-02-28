ЕС продолжит политически и финансово поддерживать Украину - еврокомиссар

"ЕС как и прежде осуждает действия России, в том числе недавние действия в районе Азовского моря. ЕС сохранил высокий уровень экономических санкций против России. И мы будем продолжать поддерживать вас как в политическом, так и финансовом отношении", - заявил Домбровскис в Twitter.

Так, он напомнил, что в этом году - пять лет со дня начала агрессии России на востоке и ее незаконной аннексии Крыма. "В XXI веке не может быть места для применения силы для изменения границ суверенного государства", - отметил вице-президент Еврокомиссии.

При этом он добавил, что вооруженный конфликт на территории страны подрывает доверие к экономике. "Поддержка ЕС помогла смягчить этот эффект. В 2014-2019 годах Украина получила 3,3 миллиарда евро. Это самый большой объем такой помощи, который предоставлялся какой-либо стране, не входящей в ЕС", - отметил вице-президент ЕК.

По его словам, люди часто говорят о том, что тесные связи между ЕС и Украиной принесут пользу Украине. "И это правда - доступ к международным рынкам, свободное перемещение рабочей силы, стабильность и мир. Но в равной степени верно и то, что эти тесные связи принесут пользу ЕС", - добавил Домбровскис.

Он указал, что Украина является партнером ЕС не только в торговле, но и по широкому кругу вопросов. "Украина также является важным партнером в сфере безопасности. В нынешних условиях ЕС нуждается в сильных партнерах. Международная система правил и права находится под угрозой со многих сторон", - подчеркнул еврочиновник.

Кроме того, он упомянул и о пятой годовщине Майдана и указал, что нет более подходящего места для того, чтобы вспомнить об этом, чем университет имени Тараса Шевченко. "Когда мы говорим о Майдане, мы говорим о жертвах, мы говорим о любви к своей стране и говорим о свободе", - отметил он.

Напомним, 28 февраля вице-президент ЕК по вопросам евро- и социального диалога, ответственный за финансовую стабильность, финансовые услуги и Союз рынков капитала Валдис Домбровскис начал свой двухдневный визит в Украину. После начала визита он почтил память Героев Небесной сотни в центре Киева.