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Вице-президент США призвал Украину продолжать сотрудничество с МВФ

Вице-президент США призвал Украину продолжать сотрудничество с МВФ

Киев • УНН

 • 6250 просмотра

КИЕВ. 16 января. УНН. Вице-президент США Джозеф Байден призвал Украину продолжать сотрудничество с Международным валютным фондом. Об этом он сказал во время брифинга с Президентом Украины Петром Порошенко, передает корреспондент УНН.

"Продолжайте работать с МВФ, чтобы внедрить жесткие реформы, которые обеспечат устойчивость экономики Украины", - сказал он.

Дж.Байден также призвал очищать банковскую систему, внедрять реформы в энергетическом секторе, чтобы устранить зависимость Украины от российского газа.

"Работайте над прозрачной приватизацией государственных предприятий, создавайте бизнес-среду с ответственной нормативно-правовой системой, которая сделает Украину привлекательной для инвестиций", - отметил он.

По его словам, впереди у Украины есть еще много работы, чтобы государство реализовало свой потенциал динамической современной экономики.

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