Вице-президент США призвал Украину продолжать сотрудничество с МВФ
Киев • УНН
КИЕВ. 16 января. УНН. Вице-президент США Джозеф Байден призвал Украину продолжать сотрудничество с Международным валютным фондом. Об этом он сказал во время брифинга с Президентом Украины Петром Порошенко, передает корреспондент УНН.
"Продолжайте работать с МВФ, чтобы внедрить жесткие реформы, которые обеспечат устойчивость экономики Украины", - сказал он.
Дж.Байден также призвал очищать банковскую систему, внедрять реформы в энергетическом секторе, чтобы устранить зависимость Украины от российского газа.
"Работайте над прозрачной приватизацией государственных предприятий, создавайте бизнес-среду с ответственной нормативно-правовой системой, которая сделает Украину привлекательной для инвестиций", - отметил он.
По его словам, впереди у Украины есть еще много работы, чтобы государство реализовало свой потенциал динамической современной экономики.