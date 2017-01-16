Віце-президент США закликав Україну продовжувати співпрацю з МВФ
Київ • УНН
КИЇВ. 16 січня. УНН. Віце-президент США Джозеф Байден закликав Україну продовжувати співпрацю з Міжнародним валютним фондом. Про це він сьогодні сказав під час брифінгу з Президентом України Петром Порошенком, передає кореспондент УНН.
“Продовжуйте працювати з МВФ, щоб впровадити жорсткі реформи, які забезпечать стійкість економіки України”, — сказав він.
Дж.Байден також закликав очищувати банківську систему, впроваджувати реформи в енергетичному секторі, щоб усунути залежність України від російського газу.
“Працюйте над прозорою приватизацією державних підприємств, створюйте бізнес-середовище з відповідальною нормативно-правовою системою, яка зробить Україну привабливою для інвестицій”, — зазначив він.
За його словами, попереду в України є ще багато роботи, аби держава реалізувала свій потенціал динамічної сучасної економіки.