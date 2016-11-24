Вице-премьер рассказала, что предусматривает меморандум с ЕС в энергосфере

"На этом саммите будет подписан стратегический Меморандум в сфере энергетики. Он рассчитан на 10 лет, он покрывает различные сферы энергетики: угольную, газовую, атомную ... и предусматривает разработку конкретного плана действий с точки зрения нашего сотрудничества между ЕС и Украиной. Также будет подписано финансовое соглашение о поддержке антикоррупционных усилий в Украине, которое предусматривает финансирование в размере 15 млн евро. Это соглашение предусматривает дорогу оборудованию, техническую помощь нашим антикоррупционным институтам.

Кроме того, мы ожидаем сигналов, мы будем иметь конкретный тайм-лайн, когда ЕС предоставит нам финансовую помощь в сфере миграционных вызовов, в сфере судебной реформы, в сфере административной реформы, государственного управления ", - сообщила И.Климпуш-Цинцадзе.

Она также выразила надежду, что также будет обсуждаться вопрос о предоставлении автономных экономических преференций для Украины.

Напомним, в Брюсселе начался саммит Украина-ЕС .