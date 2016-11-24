Віце-прем'єр розповіла, що передбачає меморандум з ЄС в енергосфері

"На цьому саміті буде підписаний стратегічний Меморандум в сфері енергетики. Він розрахований на 10 років, він покриває різні сфери енергетики: вугільну, газову, атомну… і передбачає розробку конкретного плану дій з точки зору нашого співробітництва між ЄС та Україною. Також буде підписана фінансова угода про підтримку антикорупційних зусиль в Україні, яка передбачає фінансування у розмірі 15 млн євро. Ця угода передбачає дорогу обладнанням, технічну допомогу нашим антикорупційним інституціям.

Поза тим, ми очікуємо сигналів, що ми матимемо конкретний тайм-лайн, коли ЄС надасть нам фінансову допомогу у сфері міграційних викликів, у сфері судової реформи, у сфері адміністративної реформи, державного управління", - повідомила І.Климпуш-Цинцадзе.

Вона також висловила сподівання, що також обговорюватиметься питання про надання автономних економічних преференцій для України.

Нагадаємо, в Брюсселі розпочався саміт Україна-ЄС.