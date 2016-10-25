Вице-премьер-министр встретилась с госсекретарем МИД ФРГ М.Эдерером

ukru
15 марта, 19:03 • 116734 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 171681 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 141293 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 133533 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 114442 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 106416 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 102130 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 137305 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 132805 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 127927 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
США отправили более 250 преступников из венесуэльской банды в тюрьму в Сальвадоре

США отправили более 250 преступников из венесуэльской банды в тюрьму в Сальвадоре

16 марта, 16:04 • 24580 просмотра
В США заявили об "очень малой вероятности" членства Украины в НАТО

В США заявили об "очень малой вероятности" членства Украины в НАТО

16 марта, 16:26 • 20196 просмотра
Наводнение в центре Италии: месячная норма осадков за день, убытки достигают 100 млн евро

Наводнение в центре Италии: месячная норма осадков за день, убытки достигают 100 млн евро

16 марта, 16:48 • 31008 просмотра
Волц: США будут исходить из собственных интересов в вопросе освобождения территорий Украины

Волц: США будут исходить из собственных интересов в вопросе освобождения территорий Украины

16 марта, 17:35 • 32869 просмотра
Первое фото Папы Франциска после госпитализации: понтифик совершает мессу

Первое фото Папы Франциска после госпитализации: понтифик совершает мессу

16 марта, 18:30 • 21617 просмотра
публикации
Как правильно посадить плодовый сад: советы

Как правильно посадить плодовый сад: советы

15 марта, 09:00 • 137305 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

15 марта, 07:00 • 136497 просмотра
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 271169 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 300132 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 236066 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Ким Кардашьян обнимается с роботом Tesla: новая фотосессия вызвала критику

Ким Кардашьян обнимается с роботом Tesla: новая фотосессия вызвала критику

16 марта, 13:56 • 47056 просмотра
Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

15 марта, 10:19 • 109963 просмотра
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 132805 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 115478 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 132538 просмотра
Актуальное
Вице-премьер-министр встретилась с госсекретарем МИД ФРГ М.Эдерером

Вице-премьер-министр встретилась с госсекретарем МИД ФРГ М.Эдерером

Киев • УНН

 • 7556 просмотра

КИЕВ. 24 октября. УНН. Во время рабочего визита в Берлин Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе встретилась с государственным секретарем МИД Федеративной Республики Германия М.Эдерером, передает УНН со ссылкой на КМУ.

Собеседники обсудили важность освобождения заложников с временно оккупированных территорий и политзаключенных из Крыма.

Вице-премьер подробно проинформировала господина М.Эдерера о нарушении Россией Минских договоренностей, приводит к росту числа погибших и раненых военных и гражданских лиц Украины.

"К сожалению, в Европе до сих пор кое-где слышать мнение, что в этом конфликте" есть две стороны ". Зато, надо понимать, что здесь жертва и есть агрессор, который пришел на чужую землю со своими войсками и оружием ", - отметила И.Климпуш-Цинцадзе.

Отдельно стороны затронули тему предоставления Украине безвизового режима с ЕС и процесс реформ в Украине. По словам госсекретаря МИД ФРГ, немецкое правительство поддержит визовую либерализацию для украинцев.

Стоит отметить, что Президент Украины уверяет, что решение о предоставлении Украине безвизового режима с ЕС будет принято не позднее 24 ноября.

Как сообщал УНН, Министры иностранных дел стран "нормандской четверки" могут встретиться в ноябре этого года для обсуждения шагов по "дорожной карты" по выполнению минских соглашений.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика

Обратиться по вопросам размещения рекламы