Вице-премьер-министр встретилась с госсекретарем МИД ФРГ М.Эдерером

Собеседники обсудили важность освобождения заложников с временно оккупированных территорий и политзаключенных из Крыма.

Вице-премьер подробно проинформировала господина М.Эдерера о нарушении Россией Минских договоренностей, приводит к росту числа погибших и раненых военных и гражданских лиц Украины.

"К сожалению, в Европе до сих пор кое-где слышать мнение, что в этом конфликте" есть две стороны ". Зато, надо понимать, что здесь жертва и есть агрессор, который пришел на чужую землю со своими войсками и оружием ", - отметила И.Климпуш-Цинцадзе.

Отдельно стороны затронули тему предоставления Украине безвизового режима с ЕС и процесс реформ в Украине. По словам госсекретаря МИД ФРГ, немецкое правительство поддержит визовую либерализацию для украинцев.

Стоит отметить, что Президент Украины уверяет, что решение о предоставлении Украине безвизового режима с ЕС будет принято не позднее 24 ноября.

Как сообщал УНН, Министры иностранных дел стран "нормандской четверки" могут встретиться в ноябре этого года для обсуждения шагов по "дорожной карты" по выполнению минских соглашений.