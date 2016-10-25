Віце-прем'єр-міністр зустрілась з держсекретарем МЗС ФРН М.Едерером
Київ • УНН
КИЇВ. 24 жовтня. УНН. Під час робочого візиту до Берліна Віце-прем’єр-міністр із питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе зустрілася з державним секретарем МЗС Федеративної Республіки Німеччина М.Едерером, передає УНН з посиланням на КМУ.
Співрозмовники обговорили важливість звільнення заручників з тимчасово окупованих територій і політв’язнів із Криму.
Віце-прем’єр детально поінформувала пана М.Едерера про порушення Росією Мінських домовленостей, що призводить до зростання кількості загиблих і поранених військових та цивільних громадян України.
“На жаль, у Європі досі подекуди чути думку, що в цьому конфлікті „є дві сторони“. Натомість, треба розуміти, що є тут жертва і є агресор, який прийшов на чужу землю зі своїми військами і своєю зброєю,” — наголосила І.Климпуш-Цинцадзе.
Окремо сторони порушили тему надання Україні безвізового режиму з ЄС і процес реформ в Україні. За словами держсекретаря МЗС ФРН, німецький уряд підтримає візову лібералізацію для українців.
Варто зазначити, що Президент України запевняє, що рішення про надання Україні безвізового режиму з ЄС буде ухвалено не пізніше 24 листопада.
Як повідомляв УНН, Міністри закордонних справ країн “нормандської четвірки” можуть зустрітися у листопаді цього року для обговорення кроків щодо “дорожньої карти” з виконання мінських угод.