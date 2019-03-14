Вице-премьер Италии признался, что никогда не видел "Тайной вечери" да Винчи

“Мои молодые годы связаны с леонардовских местами в Милане. Я помог многим попасть (в монастырь Санта-Мария-делле-Грацие), чтобы посмотреть на „Тайную вечерю“, но сам я ее никогда не видел. По поводу круглой даты обязательно заполню этот пробел”, - пообещал Сальвини, сообщает агентство ANSA.

Как объявил Джан Марко Чентинайо, министр по вопросам сельского и лесного хозяйства и продовольствия, отвечает также за развитие туризма, Совмин (правительство) решил создать специальное приложение для смартфонов и планшетов “Леонардо-500”, с помощью которого можно будет узнать обо всех событиях , связанные с юбилейной датой, а также углубить свои знания творчества да Винчи. “Эта инициатива направлена в первую очередь на туристов, приложение будет доступен на разных языках и будет постоянно обновляться”, — пояснил министр.

Как сообщал УНН, в Италии запретили ходить в школу детям без обязательного набора прививок.