В Італії заборонили ходити в школу дітям без обов'язкового набору щеплень

КИЇВ. 13 березня. УНН. Згідно з новим законом, італійським дітям заборонили ходити в школу, якщо вони не мають обов'язкового набору щеплень від вітряної віспи, поліомієліту, кору, епідемічного паротиту та краснухи. Про це повідомляє УНН з посиланням на ВВС.