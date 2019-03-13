В Італії заборонили ходити в школу дітям без обов'язкового набору щеплень
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. Згідно з новим законом, італійським дітям заборонили ходити в школу, якщо вони не мають обов'язкового набору щеплень від вітряної віспи, поліомієліту, кору, епідемічного паротиту та краснухи. Про це повідомляє УНН з посиланням на ВВС.
Батьків можуть оштрафувати на суму до 500 євро, якщо їхні діти не пройдуть обов'язковий курс імунізації.
Діти у віці до шести років будуть виключені з ясел і дитячих садів без доказів вакцинації відповідно до нових правил.
Новий закон з'явився на тлі зростання числа випадків кору, але італійські чиновники кажуть, що рівень вакцинації покращився з моменту його введення.
Згідно з так званим італійським законом Лоренціна, названим на честь колишнього міністра охорони здоров'я, який його ввів, діти повинні пройти низку обов'язкових щеплень перед відвідуванням школи. Вони включають щеплення від вітряної віспи, поліомієліту, кору, епідемічного паротиту та краснухи.
Нагадаємо, влада Італії вирішила зробити обов’язковими щеплення від 12 найбільш поширених хвороб для дітей дошкільного віку.