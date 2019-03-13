В Италии запретили ходить в школу детям без обязательного набора прививок
Киев • УНН
КИЕВ. 13 марта. УНН. Согласно новому закону, итальянским детям запретили ходить в школу, если они не имеют обязательного набора прививок от ветряной оспы, полиомиелита, кори, эпидемического паротита и краснухи. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ВВС.
Родителей могут оштрафовать на сумму до 500 евро, если их дети не пройдут обязательный курс иммунизации.
Дети в возрасте до шести лет будут исключены из яслей и детских садов без доказательств вакцинации в соответствии с новыми правилами.
Новый закон появился на фоне роста числа случаев кори, но итальянские чиновники говорят, что уровень вакцинации улучшился с момента его введения.
Согласно так называемому итальянскому закону Лоренцина, названному в честь бывшего министра здравоохранения, который его ввел, дети должны пройти ряд обязательных прививок перед посещением школы. Они включают прививки от ветряной оспы, полиомиелита, кори, эпидемического паротита и краснухи.
Напомним, власти Италии решили сделать обязательными прививки от 12 наиболее распространенных болезней для детей дошкольного возраста