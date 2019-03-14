Віце-прем'єр Італії зізнався, що ніколи не бачив "Таємної вечері" да Вінчі
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Віце-прем’єр і глава МВС Італії Маттео Сальвіні ніколи не бачив фрески Леонардо да Вінчі “Таємна вечеря”. Таке зізнання політик зробив в середу на презентації урядової програми заходів, присвячених 500-річчю від дня смерті митця, інформує УНН.
“Мої молоді роки пов’язані з леонардівськими місцями в Мілані. Я допоміг багатьом потрапити (в монастир Санта-Марія-делле-Граціє), щоб подивитися на „Таємну вечерю“, але сам я її ніколи не бачив. З приводу круглої дати обов’язково заповню цей пробіл”, — пообіцяв Сальвіні, повідомляє агентство ANSA.
Як оголосив Джан Марко Чентінайо, міністр з питань сільського і лісового господарства та продовольства, що відповідає також за розвиток туризму, Радмін (уряд) вирішив створити спеціальний додаток для смартфонів і планшетів “Леонардо-500”, за допомогою якого можна буде дізнатися про всі події, пов’язані з ювілейною датою, а також поглибити свої знання творчості да Вінчі. “Ця ініціатива спрямована в першу чергу на туристів, додаток буде доступний різними мовами і буде постійно оновлюватися”, — пояснив міністр.
Як повідомляв УНН, в Італії заборонили ходити в школу дітям без обов’язкового набору щеплень.