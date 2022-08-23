Ветрено и жарко: прогноз погоды на сегодня

Цитата

"23 августа без осадков, только на Закарпатье и Прикарпатье кратковременные дожди, местами грозы", - сообщили синоптики.

Детали

Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с, в восточных и юго-восточных областях местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 13-18°, на юге и востоке страны 17-22°; днем 27-32°, в восточных областях до 35°.

Погода в столичном регионе

В Киевской области сегодня без осадков. Температура по области ночью 13-18°, днем ​​27-32°. В Киеве ночью 16-18°, днем ​​около 30°.