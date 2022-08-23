Вітряно та спекотно: прогноз погоди на сьогодні
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. В Україну сьогодні повернеться 35-градусна спека, місцями буде вітряно, у Карпатському регіоні дощитиме, повідомили УНН в Укргідрометцентрі.
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"23 серпня без опадів, лише на Закарпатті та Прикарпатті короткочасні дощі, місцями грози", - повідомили синоптики.
Деталі
Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с, у східних та південно-східних областях місцями пориви 15-20 м/с.
Температура вночі 13-18°, на півдні та сході країни 17-22°; вдень 27-32°, у східних областях до 35°.
Погода у столичному регіоні
На Київщині сьогодні без опадів. Температура по області вночі 13-18°, вдень 27-32°. У Києві вночі 16-18°, вдень близько 30°.