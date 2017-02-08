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Затея нардепа с берлинской стеной дорого стоила украинской дипломатии - эксперт

Киев • УНН

 • 20377 просмотра

КИЕВ. 8 февраля. УНН. Затея нардепа с берлинской стеной обошлась дорого для украинской дипломатии, которая имела преимущество после скандального заявления посла Германии, что шло вразрез с позицией ФРГ по Украине и сейчас страны "квиты". Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал политический эксперт Тарас Чорновил.

Затея нардепа с берлинской стеной дорого стоила украинской дипломатии - эксперт

"Последствия сейчас минимизированы, ведь сами заявления, которые допустил посол в своем интервью они действительно противоречат той линии, которая была официально объявлена ​​Германией. Я понимаю, что там тихонько в кабинетах говорится, что было хорошо если бы, провести там те выборы, сбросить эту тему и забыть. Но то, что говорят тихонько в кулуарах нельзя говорить открыто человеку, который представляет официально государство. Поэтому в Германии сейчас думают, что делать с этой ситуацией. И в связи с этим идут консультации между собой. В этой ситуации украинская сторона достаточно жестко нажала бы на Германию ... и могла получить соответствующие определенные плюсы, которые нам были бы откровенно говоря очень уместны ", - сказал Т.Чорновил.

По его словам, новый министр иностранных дел Германии имеет плохое прошлое для Украины, поскольку был всегда в категории "друзей Путина". Но сейчас он делает хорошие заявления, ведет себя абсолютно адекватно и ответственно как министр, а не как политик.

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Поэтому Украине было бы выгодно сейчас услышать ответ на заявления посла Германии, он бы зафиксировал важные определенные решения, которые не были артикулированы раньше.

"Но сейчас у нас получается ситуация один на один. Немец сделал неадекватное заявление и в этот момент, когда мы имели преимущество дипломатическое, депутат украинского парламента, как назло, еще и из пропрезидентской фракции делает абсолютно глупую выходку относительно объекта, который был фактически даром немецкой стороны. После этого немцы уже на нас смотрят и думают: "Что у них там происходит?". И когда мы имели явное дипломатическое преимущество и могли получить очень хорошую артикуляцию по определенным вопросам нам необходимым, когда немцы были обязаны опровергнуть своего посла слова и зафиксировать позицию немецкого государства, когда было бы сказано официально, что позиция немецкого государства заключается в том, что сначала безопасность, все исполнения пунктов и только после того переходим к (выборам - ред.) ... мы этого сейчас не услышим . Поэтому кто-то один в Верховной Раде захотел свои игрушки показать. Последствий не будет, проблем не будет, Германия уже сказала, что они не будут на это официальной реакции делать. Но мы потеряли преимущество. И это нам обошлось очень дорого ", - подытожил Т .Чорновил.

Напомним, сегодня утром, 8 февраля, нардеп А.Гончаренко в знак протеста против заявления Е.Райхеля о выборах на Донбассе разрисовал фрагмент Берлинской стены в Киеве , установленный возле посольства Германии.

Ранее посол Германии сообщил СМИ, что выборы на оккупированном Донбассе можно провести и без предварительного обеспечения безопасности.

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