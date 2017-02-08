Витівка нардепа із берлінським муром дорого коштувала українській дипломатії - експерт

"Наслідки зараз мінімізовані, адже самі заяви, які допустив посол у своєму інтерв’ю вони дійсно суперечать тій лінії, яка була офіційно оголошена Німеччиною. Я розумію, що там тихенько в кабінетах говориться, що було добре якби, провести там ті вибори, скинути цю тему і забути. Але те, що говорять тихенько в кулуарах не можна говорити відкрито людині, яка представляє офіційно державу. Тому в Німеччині зараз думають, що робити з цією ситуацією. І у зв’язку з цим йдуть консультації між собою. У цій ситуації українська сторона досить жорстко натиснула б на Німеччину... і могла дістати відповідні певні плюси, які нам були б відверто кажучи дуже доречні", - сказав Т.Чорновіл.

За його словами, новий міністр закордонних справ Німеччини має погане минуле для України, оскільки був завжди в категорії "друзів Путіна". Але зараз він робить хороші заяви, веде себе абсолютно адекватно і відповідально як міністр, а не як політик.

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Тому Україні було б вигідно зараз почути відповідь на заяви посла Німеччини, він би зафіксував важливі певні рішення, які не були артикульовані раніше.

"Але зараз у нас виходить ситуація один на один. Німець зробив неадекватну заяву і в цей момент, коли ми мали перевагу дипломатичну, депутат українського парламенту, як на зло, ще й з пропрезидентської фракції робить абсолютно дурну витівку щодо об’єкту, який був фактично даром німецької сторони. Після цього німці вже на нас дивляться і думають: "Що у них там робиться?". І коли ми мали явну дипломатичну перевагу і могли отримати дуже хорошу артикуляцію по певних питаннях нам необхідних, коли німці були зобов’язані спростувати свого посла слова і зафіксувати позицію німецької держави, коли було б сказано офіційно, що позиція німецької держави полягає в тому, що спочатку безпека, всі виконання пунктів і тільки після того переходимо до (виборів – ред.)... ми цього зараз не почуємо. Тому хтось один у Верховній Раді захотів свої забавки показати. Наслідків не буде, неприємностей не буде, Німеччина вже сказала, що вони не будуть на це офіційної реакції робити. Але ми втратили перевагу. І це нам обійшлося дуже дорого", - підсумував Т.Чорновіл.

Нагадаємо сьогодні вранці, 8 лютого, нардеп О.Гончаренко на знак протесту проти заяви Е.Райхеля про вибори на Донбасі розмалював фрагмент Берлінської стіни у Києві, встановлений біля посольства Німеччини.

Раніше посол Німеччини повідомив ЗМІ, що вибори на окупованому Донбасі можна провести і без попереднього гарантування безпеки.