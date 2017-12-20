Утечка ядовитого вещества в Николаеве: фуру вывезли за пределы города

"Фуру с ядовитым веществом вывезли за пределы города, вреда нет, пострадавших тоже нет. Сотрудники ГСЧС Николаевской области оперативно среагировали на происшествие", - сообщил Герасименя.

Ранее СМИ сообщали, что полиция в Николаеве перекрыла часть улицы из-за фуры, из которой на проезжую часть вытекает опасное вещество.

Напомним, под Киевом перевернулась автоцистерна с жидким азотом.