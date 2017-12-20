Утечка ядовитого вещества в Николаеве: фуру вывезли за пределы города
Киев • УНН
КИЕВ. 20 декабря. УНН. Фуру, из которой в Николаеве вытекало ядовитое вещество, вывезли за пределы города. Об этом УНН сообщил начальник Управления по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения Николаевского городского совета Александр Герасименя.
"Фуру с ядовитым веществом вывезли за пределы города, вреда нет, пострадавших тоже нет. Сотрудники ГСЧС Николаевской области оперативно среагировали на происшествие", - сообщил Герасименя.
Ранее СМИ сообщали, что полиция в Николаеве перекрыла часть улицы из-за фуры, из которой на проезжую часть вытекает опасное вещество.
Напомним, под Киевом перевернулась автоцистерна с жидким азотом.