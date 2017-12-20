Витік отруйної речовини в Миколаєві: фуру вивезли за межі міста
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. Фуру, з якої в Миколаєві витікала отруйна речовина, вивезли за межі міста. Про це УНН повідомив начальник Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міської ради Олександр Герасіменя.
"Фуру з отруйною речовиною вивезли за межі міста, шкоди немає, постраждалих також немає. Співробітники ДСНС Миколаївської області оперативно зреагували на подію", - повідомив О.Герасіменя.
Раніше ЗМІ повідомляли, що поліція в Миколаєві перекрила частину вулиці через фуру, з якої на проїжджу частину витікала небезпечна речовина.
Нагадаємо, під Києвом перекинулася автоцистерна з рідким азотом.