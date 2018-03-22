Утечка данных в Facebook: как защитить свою информацию

Чтобы защитить свою собственную информацию, пишет издание, нужно войти в Facebook и открыть страницу "Приложения" в настройках. В разделе "Приложения, веб-сайты и плагины" надо нажать кнопку "Редактировать" и там - кнопку "Disable platform" (Отключить платформу).

В дальнейшем пользователь не сможет пользоваться сайтами сторонних разработчиков в сети Facebook.

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Если это слишком радикальный шаг, то есть способ ограничить доступ к персональной информации, которую получают приложения, и одновременно ими пользоваться. Нужно опять же в настройках Facebook зайти на страницу "Приложения" и там снять отметки со всех категорий информации, которую пользователь предоставляет приложению: биография, день рождения, состав семьи, религиозные взгляды, статус "В сети", сообщения в вашем жизнеописании, журнал активности и интереса.

"Никогда не нажимайте кнопку "Нравится" на служебной странице продукта. А если хотите поиграть в эти игры или пройти тесты, не заходите в них через Facebook, а делайте это непосредственно на сайте игры или теста", - посоветовал лектор курсов информационных технологий, интеллектуальной собственности и медиа-права в юридической школе Университета Восточной Англии Пол Бернал.

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"Войдя через Facebook, легче пользоваться этими приложениями, но одновременно это дает разработчику приложения доступ к профилям пользователей и информации, которая в них содержится", - добавил он.

При этом сейчас в Twitter стремительно набирает распространений хештеґ #DeleteFacebook (Удали Facebook) - в результате скандала с Cambridge Analytica.

Компанию обвиняют в использовании данных миллионов пользователей Facebook, которые были получены с помощью онлайн-тестов. Обвинения касаются несанкционированного использования данных 50 млн пользователей Facebook во время избирательной кампании Дональда Трампа на президентских выборах 2016 года. Компания отрицает все обвинения.