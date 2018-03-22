Витік даних у Facebook: як захистити свою інформацію

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Київ • УНН

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КИЇВ. 22 березня. УНН. Через скандал навколо дослідницької компанії Cambridge Analytica, яка нібито не за призначенням використала дані 50 мільйонів користувачів соцмережі Facebook, знову розпочалися дебати про те, скільки інформації поширюється в цій соцмережі та хто може її бачити. Про це пише ВВС Україна, передає УНН.

Щоб захистити свою свою інформацію, пише видання, потрібно увійти у Facebook і відкрити сторінку "Додатки" в налаштуваннях. У розділі "Додатки, веб-сайти і плагіни" треба натиснути кнопку "Редагувати" і там - кнопку "Disable platform" (Вимкнути платформу).

Надалі користувач не зможе користуватися сайтами сторонніх розробників у мережі Facebook. 

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Якщо це занадто радикальний крок, то є спосіб обмежити доступ до персональної інформації, яку отримують додатки, і водночас ними користуватися. Потрібно знову ж таки у налаштуваннях Facebook зайти на сторінку "Додатки" і там зняти позначки з усіх категорій інформації, яку користувач надає додатку: біографія, день народження, склад сім'ї, релігійні погляди, статус "У мережі", дописи у вашому життєписі, журнал активності та зацікавлення.

"Ніколи не натискайте кнопку "Подобається" на службовій сторінці продукту. А якщо хочете пограти в ці ігри чи пройти тести, не заходьте в них через Facebook, а робіть це безпосередньо на веб-сайті гри чи тесту", - порадив лектор курсів інформаційних технологій, інтелектуальної власності та медіа-права в правничій школі Університету Східної Англії Пол Бернал.

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"Увійшовши через Facebook, легше користуватися цими додатками, але водночас це дає розробнику додатка доступ до профілів користувачів та інформації, що в них міститься", - додав він.

Тим часом у Twitter стрімко набирає поширень хештеґ #DeleteFacebook (Видали Facebook) - внаслідок скандалу з Cambridge Analytica.

Компанію звинувачують у використанні даних мільйонів користувачів Facebook, які були отримані за допомогою онлайн-тестів. Звинувачення стосуються несанкціонованого використання даних 50 млн користувачів Facebook під час виборчої кампанії Дональда Трампа на президентських виборах 2016 року. Компанія заперечує всі звинувачення.

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