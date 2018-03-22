Витік даних у Facebook: як захистити свою інформацію
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Через скандал навколо дослідницької компанії Cambridge Analytica, яка нібито не за призначенням використала дані 50 мільйонів користувачів соцмережі Facebook, знову розпочалися дебати про те, скільки інформації поширюється в цій соцмережі та хто може її бачити. Про це пише ВВС Україна, передає УНН.
Щоб захистити свою свою інформацію, пише видання, потрібно увійти у Facebook і відкрити сторінку "Додатки" в налаштуваннях. У розділі "Додатки, веб-сайти і плагіни" треба натиснути кнопку "Редагувати" і там - кнопку "Disable platform" (Вимкнути платформу).
Надалі користувач не зможе користуватися сайтами сторонніх розробників у мережі Facebook.
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Якщо це занадто радикальний крок, то є спосіб обмежити доступ до персональної інформації, яку отримують додатки, і водночас ними користуватися. Потрібно знову ж таки у налаштуваннях Facebook зайти на сторінку "Додатки" і там зняти позначки з усіх категорій інформації, яку користувач надає додатку: біографія, день народження, склад сім'ї, релігійні погляди, статус "У мережі", дописи у вашому життєписі, журнал активності та зацікавлення.
"Ніколи не натискайте кнопку "Подобається" на службовій сторінці продукту. А якщо хочете пограти в ці ігри чи пройти тести, не заходьте в них через Facebook, а робіть це безпосередньо на веб-сайті гри чи тесту", - порадив лектор курсів інформаційних технологій, інтелектуальної власності та медіа-права в правничій школі Університету Східної Англії Пол Бернал.
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"Увійшовши через Facebook, легше користуватися цими додатками, але водночас це дає розробнику додатка доступ до профілів користувачів та інформації, що в них міститься", - додав він.
Тим часом у Twitter стрімко набирає поширень хештеґ #DeleteFacebook (Видали Facebook) - внаслідок скандалу з Cambridge Analytica.
Компанію звинувачують у використанні даних мільйонів користувачів Facebook, які були отримані за допомогою онлайн-тестів. Звинувачення стосуються несанкціонованого використання даних 50 млн користувачів Facebook під час виборчої кампанії Дональда Трампа на президентських виборах 2016 року. Компанія заперечує всі звинувачення.