Витік даних у Facebook: як захистити свою інформацію

КИЇВ. 22 березня. УНН. Через скандал навколо дослідницької компанії Cambridge Analytica, яка нібито не за призначенням використала дані 50 мільйонів користувачів соцмережі Facebook, знову розпочалися дебати про те, скільки інформації поширюється в цій соцмережі та хто може її бачити. Про це пише ВВС Україна, передає УНН.