Виталий Стрижак Насосная станция на Херсонщине незаконно предоставляла сырье Крымскому содовому заводу на оккупированной территории

По словам Виталия Стрижака, следователи полиции Крыму осуществляют досудебное расследование в уголовном производстве, открытом по факту незаконной добычи недр на территории Украины. Сумма нанесенного государству ущерба составляет примерно 30 млн гривен.

"Во время досудебного расследования получена информация о незаконном использовании оккупационными властями полуострова Крым через должностных лиц одного из киевских предприятий насосной станции, расположенной на территории Новотроицкого района Херсонской области. Вопреки действующему законодательству станция обеспечивала сырьем в виде кондиционной рапы из озера Сиваш "Крымский содовый завод". Это предприятие осуществляет свою деятельность на оккупированной территории Крыма", - сообщил начальник крымской милиции.

Виталий Стрижак добавил, что 27 ноября следователи ГУНП в АР Крым и Севастополе совместно с сотрудниками центрального аппарата СБУ и прокуратуры Крыма с участием представителей Херсонской областной государственной администрации, "Херсоноблэнерго", а также Представительства президента Украины в АР Крым провели санкционированный обыск в помещении насосной станции.

"Во время проведения следственных действий было установлено, что на территории насосной станции находится шесть промышленных насосов, с помощью которых сырье подается на содовый завод. Также правоохранители обнаружили электролинию, незаконно подававшую электроэнергию из оккупированного Крыма указанной насосной станции", - рассказал руководитель полиции Крыму.

Вместе с тем проведенные санкционированные обыски по месту фактического нахождения киевского предприятия. В ходе следственных действий изъято значительное количество документации, созданной представителями Российской Федерации на временно оккупированной территории.

По данному факту расследуется уголовное производство по четырем статьям Уголовного кодекса Украины: ст. 441 (Экоцид), ч. 1 ст. 241 (Загрязнение атмосферного воздуха), ч. 2 ст. 240 (Нарушение правил охраны или использования недр) и ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Подозреваемым грозит до 15 лет лишения свободы.