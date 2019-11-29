Виталий Стрижак Насосная станция на Херсонщине незаконно предоставляла сырье Крымскому содовому заводу на оккупированной территории
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. Оккупационные власти Крымского полуострова через должностных лиц одного из киевских предприятий использовала насосную станцию, расположенную на территории Херсонской области. Станция обеспечивала сырьем завод, расположенный на временно оккупированной территории Крыма. Об этом сегодня, 29 ноября, сообщил начальник Главного управления Нацполиции в АР Крым и г. Севастополе Виталий Стрижак.
По словам Виталия Стрижака, следователи полиции Крыму осуществляют досудебное расследование в уголовном производстве, открытом по факту незаконной добычи недр на территории Украины. Сумма нанесенного государству ущерба составляет примерно 30 млн гривен.
"Во время досудебного расследования получена информация о незаконном использовании оккупационными властями полуострова Крым через должностных лиц одного из киевских предприятий насосной станции, расположенной на территории Новотроицкого района Херсонской области. Вопреки действующему законодательству станция обеспечивала сырьем в виде кондиционной рапы из озера Сиваш "Крымский содовый завод". Это предприятие осуществляет свою деятельность на оккупированной территории Крыма", - сообщил начальник крымской милиции.
Виталий Стрижак добавил, что 27 ноября следователи ГУНП в АР Крым и Севастополе совместно с сотрудниками центрального аппарата СБУ и прокуратуры Крыма с участием представителей Херсонской областной государственной администрации, "Херсоноблэнерго", а также Представительства президента Украины в АР Крым провели санкционированный обыск в помещении насосной станции.
"Во время проведения следственных действий было установлено, что на территории насосной станции находится шесть промышленных насосов, с помощью которых сырье подается на содовый завод. Также правоохранители обнаружили электролинию, незаконно подававшую электроэнергию из оккупированного Крыма указанной насосной станции", - рассказал руководитель полиции Крыму.
Вместе с тем проведенные санкционированные обыски по месту фактического нахождения киевского предприятия. В ходе следственных действий изъято значительное количество документации, созданной представителями Российской Федерации на временно оккупированной территории.
По данному факту расследуется уголовное производство по четырем статьям Уголовного кодекса Украины: ст. 441 (Экоцид), ч. 1 ст. 241 (Загрязнение атмосферного воздуха), ч. 2 ст. 240 (Нарушение правил охраны или использования недр) и ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Подозреваемым грозит до 15 лет лишения свободы.