Віталій Стрижак: Насосна станція на Херсонщині незаконно надавала сировину Кримському содовому заводу на окупованій території

КИЇВ. 29 листопада. УНН. Окупаційна влада Кримського півострову через посадових осіб одного з київських підприємств використовувала насосну станцію, розташовану на території Херсонської області. Станція забезпечувала сировиною завод, розташований на тимчасово окупованій території Криму. Про це сьогодні, 29 листопада, повідомив начальник Головного управління Нацполіції в АР Крим та м. Севастополі Віталій Стрижак.