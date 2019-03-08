Выступление Леня не помогло "Атланте" избежать поражения в игре с "Сан-Антонио"
Киев • УНН
КИЕВ. 8 марта. УНН. Матчем между "Атлантой Хокс" центрового Алексея Леня и "Сан-Антонио Сперс" продолжился розыгрыш регулярного чемпионата НБА, передает корреспондент УНН.
Выйдя в стартовом составе Лень в первой четверти реализовал дальний бросок, а также совершил перехват. Во втором промежутке стоит вспомнить его слэм-данк, а также прицельную попытку из-за дуги. После большого перерыва Леню не удалось принести команде очки, а “Атланта” потерпела домашнее поражение 104:111.
В украинском центрового за 28:35 минуты 11 очков (4/8 с игры, 2/5 из которых трехочковые, 1/2 штрафные), 7 подборов, 2 передачи, 1 перехват.
Отметим, что “Хокс” с 22 победами в 66 матчах занимают 12 строчку Восточной конференции НБА.