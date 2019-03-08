Виступ Леня не допоміг "Атланті" уникнути поразки у грі із "Сан-Антоніо"
Київ • УНН
КИЇВ. 8 березня. УНН. Матчем між "Атлантою Хокс" центрового Олексія Леня та "Сан-Антоніо Сперс" продовжився розіграш регулярного чемпіонату НБА, передає кореспондент УНН.
Вийшовши у стартовому складі Лень у першій чверті реалізував дальній кидок, а також здійснив перехоплення. У другому проміжку варто згадати його слем-данк, а також прицільну спробу із-за дуги. Після великої перерви Леню не вдалося принести команді очки, а "Атланта" зазнала домашньої поразки 104:111.
В українського центрового за 28:35 хвилини 11 очок (4/8 з гри, 2/5 з яких триочкові, 1/2 штрафні), 7 підбирань, 2 передачі, 1 перехоплення.
Відзначимо, що "Хокс" з 22 звитягами в 66 матчах посідають 12 рядок Східної конференції НБА.