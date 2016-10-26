Выставка старинной вышивки открылась в Днепре
Киев • УНН
ДНЕПР-КИЕВ. 26 октября. УНН. В музее "Литературное Приднепровье" открылась выставка "Узоры судьбы" мастера Светланы Макаренко, сообщили в управлении культуры, национальностей и религий Днепропетровской ОГА, передает УНН-Центр.
На выставке "Узоры судьбы" представлены произведения мастера и его учеников. Среди экспозиции: полотенца, салфетки, панно, подушки, дорожки, картины, елочные украшения, рубашки, женские сумки, обложки, закладки.
Справка УНН: Светлана Макаренко - член Национального союза мастеров народного искусства Украины и руководитель кружка "Вышивка".