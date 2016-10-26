Виставка старовинної вишивки відкрилась у Дніпрі
Київ • УНН
ДНІПРО-КИЇВ. 26 жовтня. УНН. У музеї “Літературне Придніпров’я” відкрилася виставка “Візерунки долі” майстрині Світлани Макаренко, повідомили в управлінні культури, національностей та релігій Дніпропетровської ОДА, інформує УНН-Центр.
На виставці “Візерунки долі” представлені витвори майстрині та її учнів. Серед експозиції: рушники, серветки, панно, подушки, доріжки, картини, ялинкові прикраси, сорочки, жіночі сумки, обкладинки, закладки.
Довідка УНН: Світлана Макаренко — член Національної спілки майстрів народного мистецтва України та керівник гуртка “Вишивка”.