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Торговельна війна США: експерти пояснили наслідки для України та самої Америки
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Торговельна війна США: експерти пояснили наслідки для України та самої Америки

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Виставка старовинної вишивки відкрилась у Дніпрі

Виставка старовинної вишивки відкрилась у Дніпрі

Київ • УНН

 • 10581 перегляди

ДНІПРО-КИЇВ. 26 жовтня. УНН. У музеї “Літературне Придніпров’я” відкрилася виставка “Візерунки долі” майстрині Світлани Макаренко, повідомили в управлінні культури, національностей та релігій Дніпропетровської ОДА, інформує УНН-Центр.

На виставці “Візерунки долі” представлені витвори майстрині та її учнів. Серед експозиції: рушники, серветки, панно, подушки, доріжки, картини, ялинкові прикраси, сорочки, жіночі сумки, обкладинки, закладки.

Довідка УНН: Світлана Макаренко — член Національної спілки майстрів народного мистецтва України та керівник гуртка “Вишивка”.

Українські Національні Новини

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