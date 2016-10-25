Выставка семейных фото десятилетия пройдет в Киеве

"На этих фото можно будет увидеть истории из жизни наших военных, некоторые политические ходы и комбинации, на которые, возможно, раньше и не обращали внимание, - рассказывает директор агентства маркетинга газеты" День "Ярослава Ятченко.

Отмечается, что произойдет определенная ретроспектива последнего десятилетия.

Редакция «Дня» провела конкурс, на который прислали более 2400 фотографий. Жюри отобрало 350 лучших работ для выставки в различных номинациях, добавим, что возраст авторов до 18 лет.

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"Наша выставка откровенная, она настоящая. Благодаря представленным фото можно увидеть, чем живет Украина, отслеживать главные события последнего года. Мы стараемся расставить правильные акценты, чтобы наши посетители смогли, немного вернувшись в прошлое, проанализировать увиденное и сделать для себя выводы ", - сказала Я.Ятченко.