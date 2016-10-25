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15 марта, 19:03 • 116731 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 171674 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 141289 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 133529 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 114438 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 106413 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 102127 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 137298 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 132803 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 127926 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Трамп получил удар микрофоном по лицу

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Актуальное
Выставка семейных фото десятилетия пройдет в Киеве

Выставка семейных фото десятилетия пройдет в Киеве

Киев • УНН

 • 9085 просмотра

КИЕВ. 25 октября. УНН. 5-13 ноября всеукраинская газета "День" проведет XVIII Международную фотовыставку в столичной галерее "Лавра" под названием "Семейный альбом Украины», на снимках экспозиции изображены люди, которые формируют лицо страны, передает УНН со ссылкой на Сultprostir.

"На этих фото можно будет увидеть истории из жизни наших военных, некоторые политические ходы и комбинации, на которые, возможно, раньше и не обращали внимание, - рассказывает директор агентства маркетинга газеты" День "Ярослава Ятченко.

Отмечается, что произойдет определенная ретроспектива последнего десятилетия.

Редакция «Дня» провела конкурс, на который прислали более 2400 фотографий. Жюри отобрало 350 лучших работ для выставки в различных номинациях, добавим, что возраст авторов до 18 лет.

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"Наша выставка откровенная, она настоящая. Благодаря представленным фото можно увидеть, чем живет Украина, отслеживать главные события последнего года. Мы стараемся расставить правильные акценты, чтобы наши посетители смогли, немного вернувшись в прошлое, проанализировать увиденное и сделать для себя выводы ", - сказала Я.Ятченко.

Украинские Национальные Новости

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