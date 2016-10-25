Виставка сімейних фото десятиріччя пройде у Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. 5-13 листопада всеукраїнська газета “День” проведе XVIII Міжнародну фотовиставку у столичній галереї “Лавра” під назвою “Сімейний альбом України”, на знімках експозиції зображені люди, які формують обличчя країни, передає УНН з посиланням на Сultprostir.
“На цих фото можна буде побачити історії з життя наших військових, деякі політичні ходи та комбінації, на які, можливо, раніше і не звертали увагу, — розповідає директорка агентства маркетингу газети “День” Ярослава Ятченко.
Зазначається, що відбудеться певна ретроспектива останнього десятиріччя.
Редакція “Дня” провела конкурс, на який надіслали понад 2400 світлин. Журі відібрало 350 кращих робіт для виставки у різних номінаціях, додамо, що вік авторів до 18 років.
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“Наша виставка відверта, вона справжня. Завдяки представленим фото можна побачити, чим живе Україна, відслідкувати головні події останнього року. Ми намагаємося розставити правильні акценти, аби наші відвідувачі змогли, трохи повернувшись в минуле, проаналізувати побачене і зробити для себе висновки,” — сказала Я.Ятченко.