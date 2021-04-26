Высокогорье Карпат покрыло снегом
Киев • УНН
КИЕВ. 26 апреля. УНН. На горе Поп Иван Черногорский (одна из самых высоких вершин Украинских Карпат, на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей) сегодня, 26 апреля, наблюдаются осадки в виде снега, температура составляет −5°С. Об этом информирует Черногорский горный поисково-спасательный пост, передает УНН.
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“По состоянию на 7:50, 26.04.2021 на г. Поп Иван Черногорский облачно, осадки в виде снега, ограниченная видимость, ветер западный 3-4 м/с. Температура воздуха −5°С”, — говорится в сообщении.
Детали
По данным Укргидрометцентра, в Украине сегодня ожидается дождливая и холодная погода.
Температура ночью 1-6° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-4°, в западных и северных областях сильные заморозки в воздухе 0-3°; температура днем 6-11° тепла, на юге и востоке страны до 15° тепла; на высокогорье Карпат температура ночью 1-6° мороза, днем 1-6° тепла.