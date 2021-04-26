Високогір'я Карпат вкрило снігом
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. На горі Піп Іван Чорногірський (одна з найвищих вершин Українських Карпат, на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей) сьогодні, 26 квітня, спостерігаються опади у вигляді снігу, температура становить −5°С. Про це інформує Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост, передає УНН.
Цитата
“Станом на 07:50, 26.04.2021 на г. Піп Іван Чорногірський хмарно, опади у вигляді снігу, обмежена видимість, вітер західний 3-4 м/с. Температура повітря −5°С”, — йдеться у повідомленні.
Деталі
За даними Укргідрометцентру, по Україні сьогодні очікується дощова і холодна погода.
Температура вночі 1-6° тепла, на поверхні грунту заморозки 0-4°, у західних та північних областях сильні заморозки у повітрі 0-3°; температура вдень 6-11° тепла, на півдні та сході країни до 15° тепла; на високогір’ї Карпат температура вночі 1-6° морозу, вдень 1-6° тепла.