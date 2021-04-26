Високогір'я Карпат вкрило снігом

Цитата

“Станом на 07:50, 26.04.2021 на г. Піп Іван Чорногірський хмарно, опади у вигляді снігу, обмежена видимість, вітер західний 3-4 м/с. Температура повітря −5°С”, — йдеться у повідомленні.

Деталі

За даними Укргідрометцентру, по Україні сьогодні очікується дощова і холодна погода.



Температура вночі 1-6° тепла, на поверхні грунту заморозки 0-4°, у західних та північних областях сильні заморозки у повітрі 0-3°; температура вдень 6-11° тепла, на півдні та сході країни до 15° тепла; на високогір’ї Карпат температура вночі 1-6° морозу, вдень 1-6° тепла.