В Україні збережеться холодна і дощова погода: прогноз на сьогодні

Деталі

За даними синоптиків, 26 квітня очікується холодна погода. Температура вночі 1-6° тепла, на поверхні грунту заморозки 0-4°, у західних та північних областях сильні заморозки у повітрі 0-3°; температура вдень 6-11° тепла, на півдні та сході країни до 15° тепла; на високогір'ї Карпат температура вночі 1-6° морозу, вдень 1-6° тепла.

Вночі у південно-західній частині та більшості центральних областей дощі, в Карпатському регіоні з мокрим снігом, вдень в Україні, крім південного сходу, невеликі короткочасні дощі.

Вітер переважно північно-західний, 3-8 м/с.

Погода у Києві та області

26 квітня по Києву вночі заморозки у повітрі 0-2°, без істотних опадів. Вдень температура 8-10° тепла, невеликий короткочасний дощ. Вітер південно-західний, 3-8 м/с.

У Київській області сьогодні холодна погода. Вночі сильні заморозки у повітрі 0-3°, без істотних опадів. Вдень температура 6-11° тепла, невеликий короткочасний дощ. Вітер південно-західний, 3-8 м/с.

Додамо, квітень у Києві почався з температурного рекорду.