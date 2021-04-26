В Україні збережеться холодна і дощова погода: прогноз на сьогодні
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. По Україні сьогодні очікується дощова і холодна погода: вночі - заморозки, температура повітря вдень лише місцями підніматиметься до 15 градусів тепла. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
Деталі
За даними синоптиків, 26 квітня очікується холодна погода. Температура вночі 1-6° тепла, на поверхні грунту заморозки 0-4°, у західних та північних областях сильні заморозки у повітрі 0-3°; температура вдень 6-11° тепла, на півдні та сході країни до 15° тепла; на високогір'ї Карпат температура вночі 1-6° морозу, вдень 1-6° тепла.
Вночі у південно-західній частині та більшості центральних областей дощі, в Карпатському регіоні з мокрим снігом, вдень в Україні, крім південного сходу, невеликі короткочасні дощі.
Вітер переважно північно-західний, 3-8 м/с.
Погода у Києві та області
26 квітня по Києву вночі заморозки у повітрі 0-2°, без істотних опадів. Вдень температура 8-10° тепла, невеликий короткочасний дощ. Вітер південно-західний, 3-8 м/с.
У Київській області сьогодні холодна погода. Вночі сильні заморозки у повітрі 0-3°, без істотних опадів. Вдень температура 6-11° тепла, невеликий короткочасний дощ. Вітер південно-західний, 3-8 м/с.
Додамо, квітень у Києві почався з температурного рекорду.