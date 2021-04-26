В Украине сохранится холодная и дождливая погода: прогноз на сегодня
Киев • УНН
КИЕВ. 26 апреля. УНН. По Украине сегодня ожидается дождливая и холодная погода: ночью - заморозки, температура воздуха днем лишь местами будет подниматься до 15 градусов тепла. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.
Детали
По данным синоптиков, 26 апреля ожидается холодная погода. Температура ночью 1-6° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-4°, в западных и северных областях сильные заморозки в воздухе 0-3°; температура днем 6-11° тепла, на юге и востоке страны до 15° тепла; на высокогорье Карпат температура ночью 1-6° мороза, днем 1-6° тепла.
Ночью в юго-западной части и большинстве центральных областей дожди, в Карпатском регионе с мокрым снегом, днем в Украине, кроме юго-востока, небольшие кратковременные дожди.
Ветер преимущественно северо-западный, 3-8 м/с.
Погода в Киеве и области
26 апреля по Киеву ночью заморозки в воздухе 0-2°, без осадков. Днем температура 8-10° тепла, небольшой кратковременный дождь. Ветер юго-западный, 3-8 м/с.
В Киевской области сегодня холодная погода. Ночью сильные заморозки в воздухе 0-3°, без осадков. Днем температура 6-11° тепла, небольшой кратковременный дождь. Ветер юго-западный, 3-8 м/с.
Добавим, апрель в Киеве начался с температурного рекорда.