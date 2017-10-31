Восемью матчами откроется программа четвертого тура Лиги чемпионов

Три клуба сегодня могут продолжить победное шествие в нынешнем розыгрыше соревнований. Для этого в группе А "Манчестер Юнайтед" на "Олд Траффорд" необходимо будет выиграть у аутсайдера квартета португальской "Бенфики".

В группе D и В похожая ситуация - каталонская "Барселона" 9 очков и противостоять греческому "Олимпиакосу" у которого ни одного пункта, а "ПСЖ" (9 очков) принимать "Андерлехт" (0).

В борьбе за второе место этих квартетов швейцарский "Базель" дома примет "ЦСКА" (группа А), "Ювентус" отправится в гости к лиссабонского "Спортинга" (D), а "Бавария" в гостях проэкзаменует "Селтик".

Добавим также, в группе С римская "Рома" примет "Челси", вместо мадридского "Атлетико" попытается одержать первую победу в противостоянии с "Карабахом".

Как сообщал УНН, УЕФА оштрафовал "Шахтер" на 12 тыс. евро.