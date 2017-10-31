Восемью матчами откроется программа четвертого тура Лиги чемпионов

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 38398 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 101704 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 155179 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 115913 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 116195 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112370 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104155 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107030 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103534 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 153256 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Восемью матчами откроется программа четвертого тура Лиги чемпионов

Восемью матчами откроется программа четвертого тура Лиги чемпионов

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 31 октября. УНН. Поединками в квартетах А, В, С, D стартует четвертый тур группового этапа Лиги чемпионов УЕФА, передает УНН.

Три клуба сегодня могут продолжить победное шествие в нынешнем розыгрыше соревнований. Для этого в группе А "Манчестер Юнайтед" на "Олд Траффорд" необходимо будет выиграть у аутсайдера квартета португальской "Бенфики".

В группе D и В похожая ситуация - каталонская "Барселона" 9 очков и противостоять греческому "Олимпиакосу" у которого ни одного пункта, а "ПСЖ" (9 очков) принимать "Андерлехт" (0).

В борьбе за второе место этих квартетов швейцарский "Базель" дома примет "ЦСКА" (группа А), "Ювентус" отправится в гости к лиссабонского "Спортинга" (D), а "Бавария" в гостях проэкзаменует "Селтик".

Добавим также, в группе С римская "Рома" примет "Челси", вместо мадридского "Атлетико" попытается одержать первую победу в противостоянии с "Карабахом".

Как сообщал УНН, УЕФА оштрафовал "Шахтер" на 12 тыс. евро.

Украинские Национальные Новости

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