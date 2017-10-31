Вісьмома матчами відкриється програма четвертого туру Ліги чемпіонів

Три клуби сьогодні можуть продовжити переможну ходу у нинішньому розіграші змагань. Для цього у групі А "Манчестер Юнайтед" на "Олд Трафорд" необхідно буде виграти в аутсайдера квартету португальської "Бенфіки".

У групі D і В схожа ситуація – каталонська "Барселона" має 9 очок і протистоятиме грецькому "Олімпіакосу" в якого жодного пункту, а "ПСЖ" (9 очок) прийматиме "Андерлехт" (0).

У боротьбі за друге місце даних квартетів швейцарський "Базель" вдома прийматиме "ЦСКА" (група А), "Ювентус" відправиться в гості до лісабонського "Спортінгу" (D), а "Баварія" в гостях проекзаменує "Селтік".

Додамо також, у групі С римська "Рома" прийматиме "Челсі", натомість мадридське "Атлетіко" спробує здобути першу перемогу у протистоянні з "Карабахом".

Як повідомляв УНН, УЄФА оштрафував "Шахтар" на 12 тисяч євро.