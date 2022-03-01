Visa предоставит фонду UNICEF два млн долларов для гумпомощи украинцам
Киев • УНН
Киев. 1 Марта. УНН.Visa Foundation предоставит 2 млн долларов фонду UNICEF для гуманитарной помощи украинцам. Об этом в Facebook сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, информируетУНН.
Детали
Кроме того, Visa Foundation удвоит сумму всех пожертвований сотрудников (до 1 млн долларов) в фонды ЮНИСЕФ и Красного Креста, чтобы оказывать помощь Украине.
Напомним
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