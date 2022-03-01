Visa предоставит фонду UNICEF два млн долларов для гумпомощи украинцам

Детали

Кроме того, Visa Foundation удвоит сумму всех пожертвований сотрудников (до 1 млн долларов) в фонды ЮНИСЕФ и Красного Креста, чтобы оказывать помощь Украине.

Напомним

Онлайн-сервис по краткосрочной аренде жилья по всему миру Airbnb планирует оказатьжилье бесплатноедля 100 тыс. Беженцев с Украины.