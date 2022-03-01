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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 23847 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Visa надасть фонду UNICEF два млн доларів для гумдопомоги українцям

Visa надасть фонду UNICEF два млн доларів для гумдопомоги українцям

Київ • УНН

 • 99115 перегляди

КИЇВ. 1 березня. УНН. Visa Foundation надасть 2 млн доларів фонду UNICEF для гуманітарної допомоги українцям. Про це у Facebook повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, інформує УНН.

Деталі

Крім того, Visa Foundation подвоїть суму всіх пожертвувань співробітників (до 1 млн доларів) у фонди UNICEF та Червоного Хреста, щоб надавати допомогу Україні.

Нагадаємо

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