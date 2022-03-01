Visa надасть фонду UNICEF два млн доларів для гумдопомоги українцям
Київ • УНН
КИЇВ. 1 березня. УНН. Visa Foundation надасть 2 млн доларів фонду UNICEF для гуманітарної допомоги українцям. Про це у Facebook повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, інформує УНН.
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Крім того, Visa Foundation подвоїть суму всіх пожертвувань співробітників (до 1 млн доларів) у фонди UNICEF та Червоного Хреста, щоб надавати допомогу Україні.
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