"Виртуальные активы в развитии национальной экономики". В Харькове состоялся Международный круглый стол
Киев • УНН
КИЕВ. 11 октября. УНН. 30 сентября в учебно-библиотечном комплексе НЮУ им. Ярослава Мудрого состоялся Международный круглый стол на тему “Виртуальные активы в развитии национальной экономики”.
36 специалистов, среди которых представители власти, ученые и юристы приняли участие в обсуждении главной темы — законодательное регулирование отношений в сфере обращения виртуальных активов.
Дискуссия велась по двум направлениям. В первом была раскрыта роль виртуальных активов в развитии и трансформации экономических отношений. Во второй части участники предлагали возможные национальные решения в области создания, использования и регулирования сферы виртуальных активов.
В конце Международного круглого стола был подписан итоговый протокол, в котором зафиксированы основные решения. А посмотреть запись мероприятия можно на YouTube по ссылке: https://youtu.be/jhJmIw04aWo