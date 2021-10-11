"Віртуальні активи в розвитку національної економіки". У Харкові відбувся Міжнародний круглий стіл

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Київ • УНН

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КИЇВ. 11 жовтня. УНН. 30 вересня у навчально-бібліотечному комплексі НЮУ ім. Ярослава Мудрого відбувся Міжнародний круглий стіл на тему “Віртуальні активи в розвитку національної економіки”.

36 фахівців, серед яких представники влади, науковці та юристи взяли участь обговоренні головної теми — законодавче регулювання відносин у сфері поводження віртуальних активів.

Дискусія велася за двома напрямками. У першому була розкрита роль віртуальних активів в розвитку і трансформації економічних відносин. У другій частині, учасники пропонували можливі національні рішення в сфері створення, використання і регулювання сфери віртуальних активів.

В кінці Міжнародного круглого столу було підписано підсумковий протокол, в якому зафіксовані основні рішення. А подивитися запис заходу можна на YouTube за посиланням: https://youtu.be/jhJmIw04aWo

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