"Віртуальні активи в розвитку національної економіки". У Харкові відбувся Міжнародний круглий стіл

36 фахівців, серед яких представники влади, науковці та юристи взяли участь обговоренні головної теми — законодавче регулювання відносин у сфері поводження віртуальних активів.

Дискусія велася за двома напрямками. У першому була розкрита роль віртуальних активів в розвитку і трансформації економічних відносин. У другій частині, учасники пропонували можливі національні рішення в сфері створення, використання і регулювання сфери віртуальних активів.

В кінці Міжнародного круглого столу було підписано підсумковий протокол, в якому зафіксовані основні рішення. А подивитися запис заходу можна на YouTube за посиланням: https://youtu.be/jhJmIw04aWo